الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 331 من أبنائها بفرع القاهرة

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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخرج ٣٣١ طالب من أبناء الأكاديمية بفرع القاهرة- دفعة يوليو وسبتمبر ٢٠٢١، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وينتمي الخريجين إلى جنسیات ٤ دول: مصر- سوريا- فلسطين- العراق.

حضر الحفل وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.

واعربت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج سعادتها بمشاركة الأكاديمية في حفل تخرج طلاب فرع القاهرة مشيرة إلى أنها تحرص دائما على التواجد بحفلات الأكاديمية ومشاهدة فرحة الخريجين والذين تتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.

واضافت وزيرة التضامن ان الأكاديمية لديها مكانة رفيعة وسط المؤسسات التعليمية العالمية وتتميز بإمتلاك افضل الوسائل العلمية والتكنولوجية والبحثية والتى نجحت من خلالها في فتح آفاق واسعة للطلاب حتى يتعلموا ويبدعوا.

وقالت وزيرة التضامن الإجتماعى أنها جاءت اليوم لتقديم شكرها لسعادة رئيس الأكاديمية بصفته رئيسا لأحدى المؤسسات الناجحة داخل جمهورية مصر العربية لما قدمه من إنجازات داخل الأكاديمية مشيرة إلى أن رئيس الأكاديمية يقود مسيرة تنموية رائعة داخل الأكاديمية.

فيما اعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية عن سعادته بحضور معالى وزيرة التضامن الإجتماعى حفل تخرج كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مشيرآ إلى أنه يقدر حرصها على حضور حفلات تخرج أبناء الأكاديمية العربية.

واشار رئيس الأكاديمية في كلمته إلى أن يوم التخرج هو يوم حصاد ليس فقط للخريجين بل واسرهم ايضا حيث يعد تتويج لما بذلوه من جهد وعرق طوال سنوات الدراسة وتحدى لأثبات الذات والسير على طريق المستقبل متسلحين بالإرادة والعزيمة من اجل النجاح وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم .

وأكد رئيس الأكاديمية ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقدم نموذجا فريدا للعمل العربي المشترك من خلال تقديم أعلى جودة تعليمية لأبناء الوطن العربى مشيرآ إلى أن شهادة البكالوريوس الخاصة بخريجين كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات معتمدة من اكبر جهة اعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية ABET بالإضافة إلى اعتماد شهادة البكالوريوس الخاصة بكلية الهندسة المعمارية من اكبر هيئة اعتماد للهندسة المعمارية في اوروبا RIBA.

واوضح رئيس لأكاديمية أن الأكاديمية ستكون دائماً داعمه للخريجين طوال مشوارهم المهنى وأن الأكاديمية على إستعداد لتقديم المشورة وكافة سبل الدعم للخريجين.