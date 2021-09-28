«الداخلية» توضح ملابسات دوي انفجارداخل محطة تموين سيارات بالهرم ( التفاصيل )

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كشف وزارة الداخلية حقيقة سماع دوي انفجار في منطقة الهرم، وذلك من داخل محطة تموين سيارات .

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا، من القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام، بسماع دوى من داخل إحدى محطات تموين السيارات «غاز وبنزين» في الهرم .

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث صوت دوى ناتج عن «موجة ميكانيكية» صادر من جهاز «كمبروسر هواء»، والمخصص لسحب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى إسطوانات التخزين لتغذية طلمبات تزويد السيارات بالغاز.. أسفر ذلك عن إصابة (إثنين من العاملين بالمحطة «بكسور وسحجات متفرقة».. وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المختصين لحين الإنتهاء من الإصلاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»