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الأمن يفرغ الكاميرات لكشف غموض مقتل شاب في بولاق الدكرور

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الأمن يفرغ الكاميرات لكشف غموض مقتل شاب في بولاق الدكرور الأمن يفرغ الكاميرات لكشف غموض مقتل شاب في بولاق الدكرور

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تواصل شرطة المباحث أمن الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين بقتل شاب في بولاق الدكرور، وقالت التحريات أن خلافات سابقة أدت بين المتهمهم وآخرين تسببت في ارتكاب الجريمة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقي بلاغا بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط ، انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى «أ.أ»، وتم نقل جثته إلى المشرحة.

وتم فحص كاميرات المراقبة، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، وكشف ملابسات الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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