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أسلحة وخائر وحشيش ومبالغ مالية بحوزة شقيقين فى الدقهلية

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أسلحة وخائر وحشيش ومبالغ مالية بحوزة شقيقين فى الدقهلية أسلحة وخائر وحشيش ومبالغ مالية بحوزة شقيقين فى الدقهلية

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل ، "سبق إتهامه فى 6 قضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إطلاق أعيرة نارية وإستعراض قوة" - شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبحوزتهما (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى.

المصرى اليوم

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