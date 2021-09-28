عروس قليوب تلقت اتصالا من مجهول قبل العثور على جثتها خلف المنزل

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كشفت تحريات مديرية أمن القليوبية في مقتل عروس قبل زفافها بساعات في قليوب أن المجنى عليها كانت تحتفل أمس بحفل الحنة الخاص بها تمهيدا لحفل الزفاف بعد غدا الخميس حيث تلقت مكالمة هاتفية عبر هاتفها المحمول، وذهبت لخلف المنزل للتحدث وظلت لمدة نصف ساعة وعندما ذهب والدها لاستدعاءها فوجىء بانها غارقة في دماءها وقد لفظت أنفاسها.

اوضحت مناظرة جثة المجنى عليها انها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحى بالرقبة، اضافت التحريات ان العروس تم عقد قرانها يوم الجمعة الماضية وعقب ذلك قام الاهل بنقل منقولات عش الزوجية الخاص بها إلى منزل العريس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدة روايات حول الواقعة منها أن المجنى عليها استدرجت من داخل منزلها وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفى في الحال ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم وهو ما تسبب في وفاتها في الحال

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفه بجوار منزلها بإحدي العزب بمنطقة قليوب المحطة.

إنتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين انها المجنى عليها في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي إتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة بها عدة إصابات وطعنات متفرقة بالجسد.

وكلف مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أسرتها وتحديد اخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم واسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.