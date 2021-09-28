أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة -
إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث -
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» -
إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار -
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا -
بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد -
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة -
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية -
العالم و«كورونا».. 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة -
وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

عروس قليوب تلقت اتصالا من مجهول قبل العثور على جثتها خلف المنزل

Print
عروس قليوب تلقت اتصالا من مجهول قبل العثور على جثتها خلف المنزل عروس قليوب تلقت اتصالا من مجهول قبل العثور على جثتها خلف المنزل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحريات مديرية أمن القليوبية في مقتل عروس قبل زفافها بساعات في قليوب أن المجنى عليها كانت تحتفل أمس بحفل الحنة الخاص بها تمهيدا لحفل الزفاف بعد غدا الخميس حيث تلقت مكالمة هاتفية عبر هاتفها المحمول، وذهبت لخلف المنزل للتحدث وظلت لمدة نصف ساعة وعندما ذهب والدها لاستدعاءها فوجىء بانها غارقة في دماءها وقد لفظت أنفاسها.

اوضحت مناظرة جثة المجنى عليها انها تلقت عدة طعنات بجسدها وجرح ذبحى بالرقبة، اضافت التحريات ان العروس تم عقد قرانها يوم الجمعة الماضية وعقب ذلك قام الاهل بنقل منقولات عش الزوجية الخاص بها إلى منزل العريس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عدة روايات حول الواقعة منها أن المجنى عليها استدرجت من داخل منزلها وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفى في الحال ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة المنزل دون سبب معلوم وهو ما تسبب في وفاتها في الحال

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفه بجوار منزلها بإحدي العزب بمنطقة قليوب المحطة.

إنتقلت أجهزة البحث الجنائي وتبين انها المجنى عليها في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي إتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة بها عدة إصابات وطعنات متفرقة بالجسد.

وكلف مدير أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أسرتها وتحديد اخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم واسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك»

«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك»

إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا

تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا

بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد

بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد