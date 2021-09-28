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كاتب روسي: الصين سوف تمسح أستراليا من على وجه الأرض

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عن النووي والتحالفات والإبادة

كاتب روسي: الصين سوف تمسح أستراليا من على وجه الأرض

يرى الكاتب والمحلل الروسي سيرغي فالتشينكو، أن اعتماد أستراليا على واشنطن نوع من العبث، وأن الصين سوف تمسح أستراليا من على وجه الأرض في أي مواجهة نووية، يأتي ذلك الرأي تعليقًا على أزمة الغواصات النووية بين فرنسا وأستراليا، والتحالف الأمريكي- البريطاني مع أستراليا لمواجهة الصين.

ضربة نووية استباقية

وحسب موقع " اليوم" ففي مقاله بصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، يستند "فالتشينكو" إلى منشورات رئيس معهد أبحاث "الشرق الأوسط"، ويقول المحلل الروسي: إن تحالف "أوكوس" الأنجلوساكسوني ثلاثي الأطراف، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأستراليا، أثار لدى الصين غضبًا شديدًا، وفي رأي الباحث السياسي المعروف "يفغيني ساتانوفسكي"، جاءت ردة الفعل على هذا الحدث في تصريح دبلوماسي صيني بأن جمهورية الصين الشعبية، يمكن أن تتخلى عن مبدأ ألا تكون البادئة في استخدام الأسلحة النووية، وأن تعتمد على توجيه ضربة نووية استباقية.

سوف تمسح أستراليا

وكتب ساتانوفسكي في قناته على تيليغرام: "نادرًا جدًّا ما يدلي الصينيون بمثل هذه التصريحات. وهذه الكلمات صدرت ردًّا على مبادرة واشنطن في إنشاء تحالف ثلاثي مع لندن وكانبيرا. الغواصات النووية، غواصات نووية؛ ولكن إذا حدث شيء، فإن الصين سوف تمسح أستراليا من على وجه الأرض، ولن يدافع عنها أي أمريكي".

ووفقًا لساتانوفسكي، فإن الولايات المتحدة "لن تحمي أحدًا"؛ "لا أوروبا ككل، ولا اليابان ولا كوريا الجنوبية أو تايوان، ولا بريطانيا، ولا حتى أوكرانيا وبولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث، مهما راهنوا على العكس".

لا فائدة من بريطانيا

وبحسبه، ففي كتلة أوكوس، التي من الواضح أن الولايات المتحدة تريد بمساعدتها زيادة الضغط على الصين؛ لا فائدة تذكر من بريطانيا. "إنها بعيدة جدًّا عن مسرح العمليات العسكرية المحتمل وضعيفة، بل وعاجزة عن توفير إمدادات طبيعية من الغذاء والوقود لجزرها. فأنى لها أن تقاتل الصينيين!".

فقط.. أستراليا أرض لنشر القواعد العسكرية الأمريكية

وقال: "أستراليا من وجهة النظر هذه، أيضًا لا تمثل أي شيء خاص، سواء مع غواصات أو دونها". "أما كأرض لنشر القواعد العسكرية للولايات المتحدة؛ فيمكن أن تكون مفيدة حقًّا في خطط واشنطن التوسعية ضد الصين".

كاتب روسي: الصين سوف تمسح أستراليا من على وجه الأرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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