أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة -
إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث -
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» -
إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار -
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا -
بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد -
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة -
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية -
العالم و«كورونا».. 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة -
وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدي جدة" يناقش الرقابة اللاحقة لحملة معالجة التشوه البصري

Print
استعرض الطرق الواجب اتباعها للتأكد من مباشرة الأمانة والبلديات للبلاغات

عقد المجلس البلدي بجدة الجلسة الطارئة الثانية برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ وحضور الأعضاء، والمتضمنة الرقابة اللاحقة لمعالجة التشوه البصري الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان.

وتمت مناقشة السبل الواجب اتباعها في الرقابة اللاحقة سواء لما رصده أعضاء المجلس من بلاغات عبر تطبيق راصد وتمت الإفادة بإنجازه من قبل الأمانات والبلديات لمعرفة مدى تفاعلها مع البلاغات المرصودة من قبل الأعضاء ومدى جودة التنفيذ أو ما وصل للمجلس البلدي من تقارير تشير الى أن الأمانة أنجزت شوارع محددة بالكامل وأصبحت خالية من مظاهر التشوه البصري ليقوم عضو المجلس من التأكد من ذلك وخلو الشارع بالفعل من مظاهر التشوه البصري وفِي حال وجود مظاهر يتم رصدها ضمن الرقابة اللاحقة.

وأشار رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ إلى أن الأعضاء نفذوا ما كلفوا به من مهام في هذا الشأن لافتاً إلى أن الجلسة شهدت عرضاً للطرق الواجب اتباعها للتأكد من مباشرة الأمانة والبلديات للبلاغات ومعالجتها بالشخوص على أرض الواقع من قبل الأعضاء وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم ووضع التقييم المناسب من خلال نموذج معد لذلك وفي ضوء ذلك ترفع التقارير لشؤون المجالس البلدية بالوزارة.

وكان المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته الطارئة الأولى في وقت سابق لمناقشة خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري الذي تنفذه الوزارة بقطاعاتها كافة على مستوى المملكة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالله بن دخيل الله المحمدي؛ أنه تم تزويد المجلس بالخطة من قبل الأمانة العامة للمجالس البلدية شاملة الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذها خلال تسعين يوماً بهدف تحسين المظهر الحضري لمدن المملكة وباهتمام كبير من القيادة.

وأشار المحمدي؛ إلى أنه لأهمية دور المجالس البلدية في تجويد العمل البلدي والاستفادة من خبرات الأعضاء، فقد تم عقد الجلسة الأولى الطارئة التي أثمرت عن توافق جميع الأعضاء على العمل يداً بيد للإسهام بدور فعال ينعكس إيجاباً على تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، حيث تم التوافق على توزيع العمل بين الأعضاء كل فيما يخص الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع (30) موقعاً أسبوعياً لكل عضو بالمجلس ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرا إلى أن مشاركة المجلس تعد كجزء من فريق الدعم للأمانة من خلال الرصد ومن ثم الرقابة اللاحقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية