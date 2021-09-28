أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة -
إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث -
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» -
إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار -
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا -
بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد -
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة -
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية -
العالم و«كورونا».. 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة -
وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مخاوف إسبانية.. هل تسعى لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

Print
مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب مخاوف إسبانية.. هل تسعى لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب
"باوزا": انتقال مقر المنظمة من مدريد سيكون ضربة مؤلمة لـ"الاتحاد الأوروبي"

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة

ذكرت تقارير إسبانية أن المملكة العربية لا تسعى بالتقدم بترشيح لاستضافة مقر منظمة السياحة العالمية على حساب مدريد خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في نوفمبر المقبل في مراكش المغرب.

وأبدت إسبانيا مطلع الشهر الجاري خشيتها من انتقال مقر منظمة السياحة العالمية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا -حينها-، إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمنزلة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد، منذ 46 عاماً، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه "سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أيّ وقت بقرار من الجمعية العامة".

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضواً من بين 193 عضواً للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصّص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية