أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة -
إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث -
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» -
إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار -
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا -
بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد -
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة -
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية -
العالم و«كورونا».. 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة -
وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

Print
الفرقة الموسيقية قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية

نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، باليوم الوطني 91، خلال حفل تَضَمّن العديد من الفقرات حيث بدأ الحفل بفيلم قصير بعنوان "بكل فخر ارسم".

وألقى مدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها، كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، ثم عبر النزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني ٩١.

وعقب ذلك، تم إلقاء قصيدتين شعريتين، ثم شارك النزلاء في أوبريت بعنوان "نفتخر بأمجادنا" تضمن عددًا من اللوحات الفنية والموروث الشعبي، واختتم الأوبريت بالعرضة .

وتم تقديم فقرة الفرقة الموسيقية حيث اشتملت على مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد عبّر النزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النزلاء في مختلف المناطق.

نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية