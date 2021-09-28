الاتحاد السكندري يواجه مركز شباب المنصورة وديا اليوم

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يواصل الفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري سلسله مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز المقرر له ان ينطلق في النصف الاخير من شهر اكتوبر المقبل، حيث يواجه «زعيم الثغر» اليوم مركز شباب المنصورة مساء، وفقا لبرنامج الاعداد المعمول به تحت قيادة حسام حسن المدير الفنى للفريق.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى، على فريق بلطيم وديا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل، سجل خماسية الاتحاد كل من: بنجامين بواتينج هدفين، وخالد الغندور وسعيدو سيمبورى وأحمد مجدي هدفا لكل منهم.

وخاض الاتحاد 3 وديات الأسبوع الماضى، حيث فاز على فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، سجل رباعية الاتحاد كل من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى، كما فاز مساء الثلاثاء على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، في ثانى مبارياته الودية، بهدف دون رد، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج