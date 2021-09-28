أخبار عاجلة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة -
إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث -
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» -
إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار -
تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا -
بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد -
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صراع شرس في القمة -
يد الزمالك 2002 سيدات يهزم الزهور في بطولة الجمهورية -
العالم و«كورونا».. 4 ملايين و816 ألف وفاة 235 مليونا و738 ألف إصابة -
وزير الزراعة: رفع كفاءة حديقة الأسماك لخدمة الزوار والسياحة الداخلية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الاتحاد السكندري يواجه مركز شباب المنصورة وديا اليوم

Print
الاتحاد السكندري يواجه مركز شباب المنصورة وديا اليوم الاتحاد السكندري يواجه مركز شباب المنصورة وديا اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري سلسله مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز المقرر له ان ينطلق في النصف الاخير من شهر اكتوبر المقبل، حيث يواجه «زعيم الثغر» اليوم مركز شباب المنصورة مساء، وفقا لبرنامج الاعداد المعمول به تحت قيادة حسام حسن المدير الفنى للفريق.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى، على فريق بلطيم وديا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر المقبل، سجل خماسية الاتحاد كل من: بنجامين بواتينج هدفين، وخالد الغندور وسعيدو سيمبورى وأحمد مجدي هدفا لكل منهم.

وخاض الاتحاد 3 وديات الأسبوع الماضى، حيث فاز على فريق إسكندرية للبترول بأربعة أهداف دون رد، مساء الخميس، سجل رباعية الاتحاد كل من الغانى بنچامين بواتينج، البوركينى سعيدو سيمبورى، نادر رمضان، وأحمد عادل ميسى، كما فاز مساء الثلاثاء على فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، في ثانى مبارياته الودية، بهدف دون رد، وسجل هدف الاتحاد والمباراة الوافد الجديد بنجامين بواتينج

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك»

«ليست آية قرآنية».. محمد العدل يدافع عن مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك»

إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

إعصار شاهين .. سلطان عُمان يأمر بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار

تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا

تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بشوارع مدينة المنيا

بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد

بـ«التباعد وارتداء الكمامات».. الجامعة اليابانية تنهي استعداداتها لاستقبال طلاب العام الجديد