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حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بمراكز ومدن الشرقية

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حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بمراكز ومدن الشرقية حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بمراكز ومدن الشرقية

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أعلن المهندس عبدالشافي عبدالعزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فرق التوعية بأفرع الشركة بمراكز ديرب نجم ،والزقازيق، ومنيا القمح، ومشتول السوق، بتنفيذ حملات توعوية ميدانية للمواطنين والشباب بقريتي صفط زريق والقطايع بديرب نجم، ومركزي شباب الجديدة بمنيا القمح وههيا الري بههيا، وعدد من شوارع مدن الزقازيق، وديرب نجم ومشتول السوق، وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار ال24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وكذلك تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات ، واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة ،والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف ،وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

المصرى اليوم

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