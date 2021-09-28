تدريبات شاقة للاعبي المصري على شواطيء الإسكندرية

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خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى مرانه الصباحى على شواطئ الإسكندرية تحت قيادة مديره الفنى التونسى معين الشعبانى، الذي استعان بالتدريب على الرمال لرفع اللياقة البدنية للاعبين استعداداً لكأس الكونفدرالية الأفريقية والموسم الجديد.

وأعلن طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، اكتمال الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، بعد تواجد أخصائى تأهيل ومحلل أداء.

وقال هاشم في تصريحات تلفزيونية: «الأمور تسير على نحو جيد في معسكر المصرى، ولدينا أخصائى تأهيل وتحليل أداء والجهاز الفنى اكتمل تماماً والمرحلة المقبلة سنحاول إسعاد جماهيرنا ببطولة خلال مشاركتنا في المنافسات المحلية والقارية».

وأضاف هاشم: «الأمور استقرت بخصوص أحمد رفعت واللاعب انتظم في التدريبات، هو نجم كبير والوضع يسير للأفضل واللاعب اعتذر للإدارة والجهاز الفني».

وأشار عضو مجلس المصرى: «نحن نعانى من أزمة مادية مثل باقى الأندية الشعبية ليس لدينا موارد مالية كافية، ورغم ذلك أتممنا التعاقد مع عدة صفقات وسمير حلبية أنفق من جيبه الشخصى 25 مليون جنيه على ملف ضم اللاعبين الجدد».