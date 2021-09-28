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مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»

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مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط» مسئولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»

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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، يرافقه المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، في إطار دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.


تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات والطرق بمشروع سكن والذي يضم نحو ٢٦٤٠ وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، ووجهوا بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشرع، وإزالة أي مخلفات أو ردم بجانب العمارات السكنية.

كما تفقد مسئولو الوزارة، سير العمل بمشروع سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، والذي يضم نحو ١٥٨٤ وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمارات وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة، كما تفقدوا أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب العملاقة على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وأعمال الطرق بالمدينة، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

المصرى اليوم

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