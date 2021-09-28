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باريس يواجه مان سيتي وميلان يتحدى أتليتكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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باريس يواجه مان سيتي وميلان يتحدى أتليتكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة باريس يواجه مان سيتي وميلان يتحدى أتليتكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء 28-9-2021 عدة مباريات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

إذ يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثانية من عمر المسابقة، ويجدد الفريقان تنافسهما بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مباراتهما الأخيرة التي انتهت بخسارة الفريق الفرنسي (4-1).

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه انتر ميلان الإيطالي نظيره الأوكراني شاختار دونيتسك ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الساعة 6:45 مساءً، bein sports 2 premium.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره مانشستر سيتي في تمام التاسعة مساءً، وتذاع المباراة على bein sports 1 premium

ويتحدى ميلان الإيطالي أتليتكو مدريد الإسباني، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports xtra 1.

ويواجه ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بورتو البرتغالي، في تمام التاسعة مساءً، ويذاع اللقاء عبر bein sports 3 premium.

كما يواجه ريال مدريد نظيره شيريف تيراسبول في تمام التاسعة مساءً، وتذاع المباراة عبر bein sports 2 premium.

المصرى اليوم

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