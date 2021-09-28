محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحي شرق شبرا والخصوص (صور)

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة، لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة.

وجه المحافظ، خلال الجولة، بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع، مؤكدا على رفع تراكمات الأتربة من جانبي الطريق، مؤكدا الحرص المستمر على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإلتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، موجها بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

جا ءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعميد عبد التواب يوسف رئيس مدينة الخصوص.

محافظ القليوبية يتابع إزالة القمامة والإشغالات بحي شرق شبرا الخيمه والخصوص

محافظ القليوبية يتابع إزالة القمامة والإشغالات بحي شرق شبرا الخيمه والخصوص

محافظ القليوبية يتابع إزالة القمامة والإشغالات بحي شرق شبرا الخيمه والخصوص