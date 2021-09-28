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وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى صدر شبين الكوم

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وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى صدر شبين الكوم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى صدر شبين الكوم

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أجرى الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتور هيثم قطب مدير إدارة التفتبش الفني بالمديرية جولة تفقدية بمستشفي صدر شبين الكوم وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد سيادته الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وتم التأكد من إنتظام العمل موجهاً إدارة المستشفي والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما قام بمراجعة السجلات الطبية، مؤكداً على تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفي، كما حرص على الإستماع إلى المرضي ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرارية متابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين،ومتالعة مدى توافر إسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

المصرى اليوم

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