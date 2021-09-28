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قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جانبًا كبيرًا من المعاملات التجارية داخل المجتمع.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التجارة الإلكترونية انتشرت كثيرًا الفترة الماضية وساعد على هذا الظروف المصاحبة لفيروس كورونا.

وأضاف طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن محاسبة التجارة الإلكترونية مسألة ضرورية لأنها تتم في إطار رؤية متكاملة لمصلحة الضرائب لمحاصرة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأكد خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه يتم تنفيذ هذه الخطة بناء على أكثر من مستوى، يأتي في طليعتها الجانب التشريعي وسن قوانين تمنح تيسيرات وتسهيلات للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن القانون 152 لسنة 2020 المتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمنح مميزات كبيرة للاقتصاد غير الرسمي وهم أولئك العاملين دون أن يكون لهم ملفات ضريبية.

وواصل حديثه خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن المميزات تصل إلى حد الإعفاء الضريبي عن كل السنوات السابقة على التاريخ الذي يقدم فيه لجهاز تنمية المشروعات رغبة في توفيق أوضاعه.

واستطرد طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن كل من يمارس نشاطا وله صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يحقق منها إيرادًا يكون خاضع للضريبة.

وأكمل حديثه خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن من يحققون إيرادات عبر مواقع التواصل (مثل اليوتيوبرز والبلوجرز) عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبته، لفتح ملف ضريبي.

وأردف، أن المستندات المطلوبة التحقق من شخصيته ومكان مزاولة النشاط، وهذا يعني على الشخص إحضار صورة البطاقة الشخصية وكذلك صورة من عقد امتلاك أو إيجار المكان الذي يمارس من خلال نشاطه عبر صفحات مواقع التواصل.

واختتم طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد أي تكاليف أو رسوم لاستخراج البطاقة الضريبية ويتم استلامها خلال 5 أيام.