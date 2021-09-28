شوبير يعلن انضمام نجمي الأهلي لـ«فيوتشر»

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي الأهلي الأسبق رحيل ثنائي الفريق الكروي بالنادى الاهلي مروان محسن وناصر ماهر إلى نادى فيوتشر الصاعد حديثا للدورى الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب من على ماهر المدير الفنى للفريق

ومن المنتظر أن يعلن النادى الاهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل غلق باب القيد، ورفض مسؤولى النادى الاهلي انتقال ناصر ماهر إلى نادى بيراميدز بسبب ضعف المقابل المادي حيث عرض بيراميدز 7 ملايين جنيه في الوقت الذي حدد فيه الاهلي 15 مليون جنيه

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفنى للأهلى تماما، وبات رحيله من القلعة الحمراء مسألة وقت فقط في ظل عدم اعتماد الفريق عليه