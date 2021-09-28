صحة حماس: 7 وفيات و1295 إصابة بكورونا في غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس بغزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات و1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 4661 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن بلغت نسبة تعافي 1356 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن جمالي تراكمي للمصابين 16772 اصابة، والحالات النشطة 19924 حالة، والمتعافين 145487 حالة، والوفيات 1361 حالة وفاة.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، الحالات الخطيرة والحرجة 253 حالة.