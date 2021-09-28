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لليوم الثاني على التوالي.. زلزال بقوة 5.3 يضرب جزيرة كريت اليونانية

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لليوم الثاني على التوالي.. زلزال بقوة 5.3 يضرب جزيرة كريت اليونانية لليوم الثاني على التوالي.. زلزال بقوة 5.3 يضرب جزيرة كريت اليونانية

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قال مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، في بيان له، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة يوم الثلاثاء، بجزيرة كريت في اليونان.

وذكر البيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب شرق مدينة هيراكليون التي يبلغ عدد سكانها نحو 137 ألف نسمة.

وأشار المركز في بيانه، إلى أن بؤرة الزلزال على عمق 2 كلم، ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال المركز إن زلزالا بقوة 6.5 درجات بحسب مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية، أمس الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المركز أنه تم الشعور بهزات في أناليبسي (على بعد 19 كيلومترا) وفي مناطق بعيدة مثل سانتوريني على بعد حوالي 160 كيلومترا.

المصرى اليوم

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