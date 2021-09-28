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ضبط 1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر بالقاهرة

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ضبط 1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر بالقاهرة ضبط 1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية " مقلدة " ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المخزن على (1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- 1000 إستيكر- 13 أداة تصنيع مختلفة).وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص

المصرى اليوم

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