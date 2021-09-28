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محافظ الغربية يغلق 12 مستودع شديد الخطورة

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محافظ الغربية يغلق 12 مستودع شديد الخطورة محافظ الغربية يغلق 12 مستودع شديد الخطورة

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ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجتماع اللجنة العليا للبوتجاز والمستودعات المستجدة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة حيال نقل المستودعات خارج الكتلة السكنية وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة .

وخلال الإجتماع تابع المحافظ جهود اللجنة طوال الفترة الماضية في معاينة المستودعات، حيث قامت بإصدار قرار إغلاق لعدد ١٢ مستودع تم تصنيفهم من قبل لجنة الحماية المدنية بالمستودعات كأكثر خطورة، مه إسناد حصتهم لشركة بوتاجاسكو.

كما تطرق المحافظ خلال إجتماعه للوضع الحالي لعدد ٥٤ مستودع جاري نقلهم خارج الكتلة السكنية والتي صنفتهم الحماية المدنية كأقل خطورة على ثلاث مجموعات بعد إستبعاد ٢ مستودع متوقف ومستودع تم تقنين وضعه وهم «٢٩ مستودع غير مستوفين المسافة الآمنة لأكثر من جهة، ١٧ غير مستوفين المسافة من جهة واحدة و٥ مستوفين شروط المسافة وغير مستوفين اشتراطات الحماية المدنية».

استقرت اللجنة على غلق ٢٠ مستودع من أصل ٢٩ من المجموعة الأولى لعدم إستيفاء الاشتراطات القانونية وإسناد حصصهم لشركة بوتاجاسكو مع الإشراف المباشر من مديرية بالغربية، إلى جانب منح المجموعة الثانية والبالغ عددها ١٧ مستودع مهلة مدتها شهر واحد فقط لتقنين أوضاعها .

وأكد محافظ الغربية على ضرورة وضع مخطط زمني صارم يشمل كافة خطوات نقل هذه المستودعات لضمان جدية تنفيذ إجراءات النقل دون مماطلة وفي الوقت المحدد، مع التأكيد على توفير بديل آمن لهذه المستودعات لتلبية احتياجات المواطنين .

المصرى اليوم

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