5 عراقيل تواجه باريس سان جيرمان خلال موقعة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

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في مواجهة مثيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، سيستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي على ملعب بارك دي برينس.

سوف يجدد الفريقان تنافسهما بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من مباراتهما الأخيرة، عندما تغلب فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على أثرياء باريس بفوزه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين في نصف النهائي.

لقد تغير الكثير منذ تلك المباراة، خاصة في باريس، عزز العملاق الباريسي فريقهم بمجموعة من الصفقات البارزة، ومع ذلك، هذا لا يضمن أي شيء، وكل شيء ليس على ما يرام في معسكر باريس سان جيرمان.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب قد تجعل باريس سان جيرمان يُعاني ضد مانشستر سيتي.

5- النادي الباريسي يُعاني من تذبذب في المستوى

في المباريات القليلة الماضية، نجح باريس سان جيرمان في تحقيق انتصارات غير مقنعة فقط. لقد اعتمدوا إلى حد كبير على إمكانيات اللاعبين الفردية من أجل تحقيق الفوز في تلك المباريات.

كاد ليون وميتز أن يتعادلوا مع باريس سان جيرمان. لكن هدفي ماورو إيكاردي وأشرف حكيمي في الوقت المُحتسب بدلاً من ضائع ساعدا على تأمين النقاط الثلاث. في هذه الأثناء، أحرز جوليان دراكسلر هدفاً قاتلاً ساعد فريقه في الفوز على مونبلييه.

على الرغم من بدايتهم المثالية لموسم الدوري، فإن مثل هذه العروض دون المستوى تشير إلى أنه ليس كل شيء على ما يرام في باريس الآن.

واجه بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي السابق أيضًا تعادلًا مفاجئًا 1-1 مع كلوب بروج البلجيكي، أضعف فريق في المجموعة الأولى، في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

4- سجل جوارديولا المثير للإعجاب ضد بوتشيتينو

كلا المدربان أنيقان ويفخران بسمعة ممتازة. إنجازاتهم في المستطيل الأخضر تتحدث عن نفسها، لكن يبدو أن بيب جوارديولا يتفوق على ماوريسيو بوتشيتينو في كل مرة تقريبًا. من بين 20 مباراة بين المدربين، فاز الإسباني في 12 مباراة، وخسر أمام نظيره الأرجنتيني ثلاث مرات فقط.

إنهم إنهم يواجهون بعضهم البعض منذ كان الأرجنتين مدربًا لإسبانيول والإسباني مدربًا لبرشلونة في الليجا. ولكن حتى في توتنهام، حيث صنع بوتشيتينو لنفسه اسمًا حقيقيًا من خلال فترته مع النادي اللندني، حيث كافح للفوز على جوارديولا.

حتى الموسم الماضي، عندما واجه فريقه باريس سان جيرمان نظيره السيتيزنز، تغلب جوارديولا من الناحية التكتيكية على بوتشيتينو في كلتا المباراتين حيث حقق السماوي فوزًا مريحًا 4-1 في مجموع المباراتين.

3- الخلاف المُحتمل بين نيمار ومبابي

إذا كنت تتابع الأخبار مؤخرًا، فإن التقارير التي تشير إلى حدوث خلاف مُحتمل بين بدايات باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، كانت تجري الجولات.

على ما يبدو، تم القبض على الفرنسي وهو يشكو لإدريسا جاي على مقاعد البدلاء بعد تبديله في المباراة أمام مونبلييه بشأن عدم تمرير نيمار إليه. كما استخدم مصطلحًا مهينًا للبرازيلي، الذي ساعد دراكسلر في تسجيل هدف باريس سان جيرمان الثاني، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان منزعجًا حقًا من نيمار.

على الرغم من أن كلا اللاعبين ظلوا صامتين بشأن هذه الواقعة، إلا أن تكهنات وسائل الإعلام بوجود خلاف مُحتمل بين اللاعبين قبل ليلة أوروبية كبيرة لا تفيدهم.

علاوة على ذلك، يمر مبابي حاليًا بأسوأ سجل تهديفي له منذ عامين، حيث فشل في التسجيل في أربع مباريات متتالية لأول مرة منذ سبتمبر 2019.

2- قد لا يبدأ ميسي مع باريس سان جيرمان

على الرغم من أهمية بدء المباراة، قد يتم اختيار ليونيل ميسي فقط على مقاعد البدلاء في باريس سان جيرمان ضد سيتي.

وفقًا للتقارير، عاد النجم الأرجنتيني إلى التدريبات بعد إصابته بكدمة في العظام أبعدته عن فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه بداية هذا الاسبوع. بدا ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان متفائلاً في مؤتمره الصحفي قبل المباراة عندما سئل عن موقف ميسي.

ومع ذلك، قد لا يرغب في المخاطرة بأسطورة برشلونة السابق، مع الأخذ في الاعتبار قائمة مزدحمة من المباريات القادمة بالإضافة إلى فترة التوقف الدولية.

سيكون ذلك بالتأكيد خسارة كبيرة لباريس سان جيرمان، حيث يفتخر ميسي بسجل لا يُصدق ضد مانشستر سيتي. وقد سجل ستة أهداف في شباكهم في ستة مواجهات، بما في ذلك ثلاثية مُذهلة في كامب نو في عام 2016.

1- صلابة دفاع مانشستر سيتي

على الرغم من أن جون ستونز سيعود من الإصابة هذا الأسبوع فقط، فقد استفاد مانشستر سيتي من الشراكة القوية بين إيمريك لابورت وروبن دياس. كما كان لاعبو إيدرسون ورودري رائعين للغاية.

يبدو أن باريس سان جيرمان لن يجد سهولة في التسجيل ضد مانشستر سيتي هذه المرة.