هشام حنفي: هناك تخبط في الأهلي بسبب موسيماني

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أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أنه ضد فكرة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تدريب الفريق في الفترة الجارية.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تلفزيونية :«أرفض فكرة إقالة موسمياني، من تدريب القلعة الحمراء، أنا لو صاحب قرار في الأهلي، موسيماني يستمر مع الفريق، وينضم للجهاز الفني مدرب عام مميز ويكون صاحب خبرات، مثل علاء ميهوب، فهو شخصيته قوية، وسيكون إضافة كبيرة للجهاز الفني».

وأضاف :«في الفترة الحالية هناك تخبط في النادي الأهلي، لا أحد يعلم إذا كان موسيماني، سيستمر مع الفريق أم سيرحل».

يُذكر أن الأهلي خسر بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 3- 2 بركلات الجزاء الترجيحية.