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وجه إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل إنقاذ الرياضة المصرية من حالة التدهور التي تمر بها خاصة على صعيد كرة القدم على حد تصريحات اللاعب.

وقام إبراهيم سعيد بتصوير فيديو عبارة عن رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ثم قام بعمل «إشارة» لحساب الرئيس على الشبكة.

وقال إبراهيم سعيد في رسالته: «السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصفي لاعب كرة قدم سابق في منتخب مصر، يا ريس الكرة المصرية كانت في أعلى مكانة وأنا شايف حضرتك عايز تخلي البلد دي أحسن بلد في الدنيا وإن شاء الله هتبقى أحسن بلد في الدنيا».

وتابع إبراهيم سعيد: «يا ريس حضرتك بتشجع المواهب ولكن الكرة المصرية في انحدار في أقل مستوى وأنا واحد بستمتع بالكرة والناس وملايين الشعب بيشجعوا الكرة رجال وسيدات وأطفال أمهاتنا في البيوت دلوقتي معظمهم بيشجعوا الكرة».

وأضاف: «يا ريس المجال الرياضي من سيء إلى أسوأ وبتمنى نظرة من حضرتك وليك كل التقدير والاحترام وأنا عارف شخصية حضرتك وتشجيعك للشباب وعشان كده وجهت رسالتي لحضرتك»

واختتم: «اعتبرني ابنك وعايز منك نظرة للمجال الرياضي، يا ريس ما عدش فيه مواهب مفيش تطور مفيش مواهب تدريبية كله ينظر لمصلحته الشخصية مش مصلحة البلد ولا النادي.. وأنا عارف رسالتي هتوصل لك وتحياتي لشخصك الكريم واتمنى حضرتك تكون بخير».