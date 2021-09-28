محمد فاروق: معلول جدد عقده مع الأهلي بمليون و250 ألف دولار في الموسم

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أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي النادي الأهلي نجحوا في حسم مصير التونسي على معلول، وتم الاتفاق معه بشكل شبه نهائي على التجديد موسمين، ليستمر بذلك اللاعب التونسي مع القلعة الحمراء ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية: «على معلول سيحصل على مليون و250 ألف دولار في الموسم الواحد ليستمر كأعلى عقد في النادي الأهلي».

وأضاف: «الأهلى ينتظر الوقت المناسب لتوقيع العقود بشكل رسمي وإعلان بقاء معلول في الفريق باعتباره أحد أهم نجوم المارد الأحمر خلال السنوات الماضية».