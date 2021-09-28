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جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف على عيادات الواسطى وناصر
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:00 مساءً
محافظ المنوفية يأمر بسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير بكوبري «القاصد»
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:00 مساءً
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بالمعادي
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:00 مساءً
كاراتيه الزمالك يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة الدوري
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 03:00 مساءً
الغندور يهاجم قفشة بسبب محمد صلاح
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
يد الزمالك 2006 يهزم الصيد في بطولة الجمهورية
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
الزمالك 2005 يتعادل مع بتروجت وديًا
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
روسيا: خفافيش بلادنا خالية من فيروس كورونا
-
الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:52 مساءً
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
اليمن.. احتجاجات غاضبة في تعز تنديدا بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:48 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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