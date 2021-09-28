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واصل سعر الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021، تراجعه الذي بدأ فيه مساء الاثنين، بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وتأثرت أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة حيث تراجعت الأسعار محليا أيضا، ولكن بشكل طفيف، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 768 جنيها للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 880 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 768 إلى 771 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 658 إلى 661 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6144 إلى 6168 جنيه

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى والتى أكد فيها أن التمو الاقتصادى الأمريكى استمر في التسارع ولكنه واجه ضغوطا تصاعديه للاسعار بفعل الاضطرابات في سلسلة التوريد وغيرها من الأسباب، مؤكدا أن أسباب ارتفاع التضخم مؤخرا قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

ونزل الذهب بالتزامن مع التصريحات بأكثر من 10 دولارا، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%، إلى مستوى 1743 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5%، إلى 1743.48 دولارا للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات المنافسة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاث شهور.

وكانت أسعار الذهب شهدت هبوطا كبيرا مساء الجمعة، محققه خسائر للاسبوع الثالث على التوالى ولكنها عاودت الارتفاع مع بداية التداول الاثنين ولكن قوة الدولار ضغطت عليه ليتراجع للخلف مرة ثانية .

ويترقب سعر الذهب حاليا بيان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لجنة أمام مجلس الشيوخ المصرفية للحصول على معلومات حول موعد رفع سعر الفائدة وموعد التناقص في شراء الأصول.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 771.56 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،743.26 $ .

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