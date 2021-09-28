بالسكين والمقص .. عامل يمزق جسد زوجته في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية مقتل زوجة في مدينة الخصوص على يد زوجها، حيث قام بطعنها بسكين ومقص في اماكن متفرقة بالجسم ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ويدعى «م ص م» 29 سنة ويعمل عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجتة وتدعى»أ ع م«عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لسابقة خلاف بينهما وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين » وأدوات «مقص» وقطع زجاجية وانهال عليها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بجسدها قاصدا قتلها.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالى في شارع النجار دائرة قسم شرطة الخصوص، بوجود جثة ربة منزل.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى «أ .ع» 23 سنة، وتبين وجود طعنات بأنحاء متفرقة بجسدها.

وتوصلت التحريات إلى أن زوجها هو مرتكب الواقعة، وأنه كان دائم الشجار معها لعدم الانفاق على المنزل ونشبت بينهما مشاجرة لمطالبتها له بأموال لشراء طعام لطفليها التوأم قام على أثرها بطعنها بسكين أودى بحياتها.

وتم نقل جثة المتوفية للمستشفى، وتم ضبط المتهم ويدعى «م.ا»، عامل بمطعم، واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.