رئيس القومي للمسرح: اختيار أفضل 3 عروض بالمهرجان لتكون ضمن مبادرة «المواجهة والتجوال»

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أعلن الفنان الكبير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والذي انطلقت فاعليات دورته الـ 14، أمس بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، عن اختيار أفضل 3 عروض في المهرجان لتجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح الفعاليات، أن مصر التي تنتج أكثر من 2500 عرض في كل عام من خلال كل الجهات التي تنتج مسرح سواء الجهات الحكومية مثل البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون الشعبية ومركز الهناجر للفنون وصندوق التنمية الثانية ومراكز الإبداع المختلفة وأكاديمية الفنون والجامعات المصرية ومراكز الشباب والرياضة، هذا بخلاف الجهات غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني والفرق المستقلة والنقابات والشركات والبنوك والمسرح الكنسى، المسرح الخاص، لافتًا أن هذا التنوع الكبير يدل على تنوع ثقافي عظيم وأنه كان لزاما عليهم الحرص على متابعة كل هذا الإنتاج، مؤكدًا أن اللجنة العليا حرصت على التطور من حيث الشكل والمضمون للمهرجان.

وتابع: فمن حيث الشكل قمنا في الدورة الماضية بعمل الموقع الإلكترونى ليكون أرشيف دائم للمهرجان ونافذة على الفضاء الإلكتروني، وهذا العام بإطلاق تطبيق (أبلكشين) للهواتف المحمولة يسمح للجمهور متابعة كل ما يحدث في المهرجان، لحظة بلحظة ويسهل على المشاهد حرية اختيار العروض وكذلك سهولة الذهاب للمسارح.

واستكمل: ومن حيث المحتوى أو المضمون: أولا حرصنا مرحنا الدقة الشديدة في المستوى الفني للعروض المختارة للمسابقة الرسمية وكذلك مسابقة المقال التطبيقى والبحث النظري من خلال اللجان المكونة من أساتذة ومتخصصين في كل فروع المسرح، وحرصنا على الاهتمام بالجانب النظري والنقدو والفكري من خلال الندوات واللقاءات الفكرية والشهادات بكل المسرحية في التخصصات المختلفة، ويشرف على الملف الكاتب والشاعر جرجس شكرى، عضو اللجنة العليا للمهرجان، ومحور الندوات هذا العام هو الكاتب المسرحى المصرى.

وأشار إلى أنه: يقيم المهرجان في كل دورة مجموعة من ورش بالمجان لكا الدارسين والمهمين في كل فروع المسرح وأقامنا هذا العام ورشة إخراج للمخرج الكبير عصام السيد، ورشة تأليف للكاتب الكبير بهيج إسماعيل، ورشة تمثيل للفنان أحمد مختار، ورشة مكياج للماكيير إسلام عباس.

واختتم «رئيس المهرجان» قائلاً: لم نكن نستطيع عمل كل هذا النشاط لولا دعم الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم، التي تقدم كل هذا الدعم لكل أنشطة المهرجان فتحية خاصة لمعالى الوزيرة، وأخيرا أقدم الشكر لكل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وكذلك كل الشكر لدار الأوبرا المصرية والمسرح القومي.

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ 14، افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، أمس، والذي يستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.