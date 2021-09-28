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محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي

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محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي

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قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء النزول بسن القبول بالصف الاول الابتدائى من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة اشهر للعام الدراسى 2021/2022،
وذلك للوصول إلى الكثافة المقررة، وذلك بما يتيحه له القانون رقم (139) لعام1981 والمعدل بقانون ( 233) لعام 1988، والذى يقر بالتعليم الاساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم على ان يقوم المحافظون كل في دائرة اختصاصه بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ هذا الإلتزام، ويجوز في حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص ستة أشهر عن سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقررة للفصل، وذلك حرصا منه على مستقبل أبناءه الطلاب وللصالح العام.

يأتي ذلك بهدف استيعاب الأعداد المتقدمة للصف الاول الابتدائي ومواجهة انخفاض الكثافة الطلابية بعدد من المدارس بحنوب سيناء.

وسيتم فتح باب التقديم بديوان الإدارات التعليمية للجنة المشكلة لتوزيع التلاميذ على الاماكن الشاغرة علمًا بإن المستفيدين من ميزة القبول صغار سن لايجوز لهم التحويل من المدرسة المقبول بها إلا بعد اتمام المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي.

المصرى اليوم

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