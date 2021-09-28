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اليوم.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم الأزهر بأسيوط

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اليوم.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم الأزهر بأسيوط اليوم.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم الأزهر بأسيوط

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تختتم بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان «الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية»، والذي يشارك فيه 350 باحثاً من جمهورية العربية وخارجها، منهم 50 باحثاً مشارك عن بعد، وأكثر من 50 باحثاً مشارك بالحضور، وبمشاركة جميع الجامعات المصرية والمعاهد والهيئات البحثية.

ويعد المؤتمر الدولي الخامس هو من أكبر المؤتمرات التي عقدت في ظل جائحة كورونا. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط ومختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات الصناعية والاستثمارية من داخل مصر وخارجها لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية، والتي تساهم بدورها في تطوير البحث العلمي.

المصرى اليوم

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