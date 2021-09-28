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عاودت أسعار الذهب بالاردن الانخفاض مجددًا، خلال تعاملاتها الافتتاحية صباح اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ 2021، وسجلت فئات الذهب انخفاضًا عن أسعار أمس بمقدار 0.2 دينار للجرام الواحد من كل فئة، وأُعلن سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 35.80 دينار أردني للبيع، و34.30 دينار للشراء.

اسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ 2021

وتُعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن اسعار فئات الذهب يوميًا، وتوجه التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء 28 ــ 9 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر جرام الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 42.60 دينار أردني للبيع، و39.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر جرام الذهب «عيار 21» فبلغ 35.80 دينار أردني للبيع، و34.30 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.00 دينار أردني للبيع، و29.20 دينار أردني للشراء.

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