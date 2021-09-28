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صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد يموت محروقا
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:52 مساءً
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:51 مساءً
تطعيم طلاب الثانوى بلقاح كورونا.. وأفشة يغيب عن الأهلى أمام بطل النيجر
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:50 مساءً
أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:46 مساءً
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر
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الاثنين 04 أكتوبر 2021 02:45 مساءً
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بايدن يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا في أمام الصحفيين البيت الأبيض
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الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
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