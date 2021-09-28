هذا شيء يُبقيني متيقظًا.. تنبيه أمريكي من "أدوية مزيفة".. مخدرات الإنترنت!

★ ★ ★ ★ ★

تهديد للملايين.. والسلطات تعتقل رجلين يبيعان آلاف الأقراص "المضغوطة"

وسط مخاوف من الانتشار الواسع لما يُعرف باسم "الأدوية المزيفة"، تحركت السلطات الأمريكية لتدارك خطر المخدرات الذي يهدد الملايين في الولايات المتحدة.

وتشن سلطات إنفاذ القانون، حملات لمصادرة المخدرات التي تباع عبر الإنترنت على هيئة أدوية معروفة؛ مما دفع إدارة مكافحة المخدرات إلى إصدار "تحذير وطني عاجل".

ويقول المسؤولون: إن "الحبوب التي تبدو وكأنها أدوية، يمكن طلبها بسهولة وبتكلفة زهيدة عبر الإنترنت؛ لكنها في الواقع تزود بالفنتانيل أو الميثامفيتامين"، وهي مواد لها تأثيرات مخدرة ضارة ما لم تستخدم بحساب وتحت إشراف طبي صارم.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات جون ديلينا: "هذا حقًّا شيء يُبقيني متيقظًا. إنه يثير القلق"؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "ديلينا"، الذي يتمتع بخبرة 26 عامًا في مجال مكافحة المخدرات: إن البعض يتناول هذه الأدوية المزيفة "بطريقة مميتة".

وفي بلدة روكنغهام بولاية نيوهامشاير الأمريكية، اعتُقِل رجلان مؤخرًا بعد اكتشاف بيعهما آلاف الأقراص المخدرة "المضغوطة" على هيئة عقار "أوكسيكودون" المسكن للآلام.

وقال "ديلينا": "سواء كانت كمية من الفنتانيل أو الميثامفيتامين في حبة؛ ففي كلتا الحالتين فإن النقطة هي أن هذه الحبوب خطيرة".

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها صادرت 9.5 ملايين حبة مخدرات على هيئة أدوية هذا العام، وهو ما يزيد على العامين الماضيين مجتمعين.

ويُعد التنبيه الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات بشأن هذه القضية، الأول منذ عام 2015.