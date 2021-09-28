إسماعيل مختار : المسرح بخير وهناك جامعات يخرج منها أعمال رائعة وشباب مخلصين ومبدعين

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«يظل المؤلف هو صاحب النبؤءة الأولى حارسًا على قداستها» هكذا جاء وصف الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أهمية دور المؤلف وفن المسرح والذي قال عنه أنه يسبق العلم والفلسفة، جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح، والذي انطلق أمس، على مسرح دار الأوبرا، ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

وأضاف «مختار»، أن فن المسرح يسبق العلم والفلسفة ويبقي هو فن المواجهة والالتحام مع الجمهور ويظل المؤلف هو صاحب النبؤة الأولى حارساً على قداستها حافظاً لطهر جمالها وعدالتها لخير البشر وحريتهم، موجهًا التحية للمؤلف المصري الذي حلم للناس والوطن حرث الأرض مع الفلاحين وغادر شواطئنا مع الصيادين وبذل عرقه مع الصناع ليرسم وجه الوطن ووجه الحياة ووجوه البشر .

وتابع: «في حصاد موسم صعب أبت الروح المثابرة لمبدعي مصر إلا أن تستمر الحياة ويستمر العطاء لتطل علينا عروض المسرح من صوامع الفن الفتية لنختار منها ثلاثة وثلاثون عرضاً تزدان بهم ليالي المهرجان».

واستكمل: «هناك في زمن الأساطير تحت سفح احد الجبال وقف المؤلف منتصباً أمام الكون ومجريات الحياة والبشر في تعاقب الليالي والحقب ووجد يديه تعمل في حنكة ودربه ليعيد صياغة الأشياء يرسم الحياة وفق وحى إجابات الأسئلة الكبرى هابطاً إلى تفاصيل النفس والشهوة والشغف وما اجتمع عليه المجتمع وما نبذوه وعندما انتهى وقف مضرجاً بآثار رحلته لكنه كان شامخاً بما خلق. ولم يستطع إلا أن يطلع علينا ليبذر ما صنع على أسامعنا وقلوبنا ساعياً برفق أن يصل إلى أرواحنا. هذا هو المؤلف الذي أعطاه الله من صفاته العليا ليكون خالقاً لما لم نرى أو نفهم فخرج علينا ليكون مؤلفاً ومخرجاً وممثلاً في البدايات الأولي» .

ووجه الفنان إسماعيل مختار، تحية لكل المسرحيين من الأساتذة والزملاء والأبناء قائلاً: «خضتم معارك الحياة بصدور عارية وروح وثابة للنور وتحملتم كل مظاهر القبح والتدني ليظل المسرح نور الحق والجمال.تحية لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم الداعم الصلب للحركة المسرحية المصرية، وتحية للدولة المصرية التي هي الضمانة الحقيقة لبقاء فن المسرح مهما تعاقبت عليه مغريات التكنولوجيا الحديثة أو زيف انتشار الرداءة حولنا ليظل المسرح بخير طالما مسرح الدولة فاعل ومنتشر.

وتابع: «المسرح بخير وأكاديمية الفنون المصرية تأهل لعلوم المسرح وتمهد لنهضته المتجددة. المسرح بخير وهناك جامعات يخرج منها أعمال رائعة وشباب مسرحيين كلهم إخلاص وإبداع. المسرح بخير ومبادرة ابدأ حلمك تنطلق من البيت الفني للمسرح ليخرج منها أربعة دفعات ليمتد مشروع ابدأ حلمك في المحافظات مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في ربوع مصر» .

ولفت: المسرح بخير ومراكز الإبداع تخرج لنا نجوماً ملء السمع والبصر. المسرح بخير بكل الفرق الخاصة والمستقلة والتي هي وافداً هاماً في الحياة المسرحية. المسرح بخير والمسارح المتنقلة تجوب المحافظات شرقاً وغرباً لنشر الثقافة والفنون. المسرح بخير وهناك خمسة عشر عرض مسرحي من البيت الفني للمسرح يجوبون القري والنجوع في عشرين محافظة لمائتي قرية لأكثر من أربعمائة ليلة عرض مواكبه لمشروع «حياة كريمة»، المسرح بخير وهذا اهتمام الدولة برعاية الفنان صحياً واجتماعياً .

واختتم: «نحلم بزيادة دور العرض وأماكن مفتوحة للنشاط المسرحي طوال العام وليس تجهيزاً للمهرجان أو خوض مسابقة. نحلم بدعم لتجهيز المسارح لتضاهى المسارح العالمية. نحلم بموازنة للأجور والإنتاج بين المسرح وباقي الفنون المرئية الأخرى، نحلم ببعثات دورية لمبدعي المسرح هي أحلام مشروعة في ظل الجمهورية الجديدة التي تظلنا جميعاً في وطن يثبت للعالم كل يوم أن الحلم كان وسيظل بداية كل واقع وأصل كل حقيقة».