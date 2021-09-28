حالة الطقس اليوم وغدًا.. وتفاصيل درجات الحرارة حتى 3-10-2021

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم معتدلاً حتى نهاية الأسبوع، ويكون الطقس خريفيًا شمالاً.

تنخفض درجات الحرارة خلال طقس اليوم ويزداد الشعور بتحسن حالة الطقس.

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم فى أقصي شمال السواحل الشرقية.

يكون الطقس اليوم فى القاهرة مائلاً للحرارة وكذلك الأمر فى شمال الصعيد والوجه البحري.

ويظل معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوبي سيناء والصعيد.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفا ليلاً علي معظم الأنحاء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون معتدلاً على باقي أنحاء مصر.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، بينما تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال.

ويستمر نشاط الرياح على جنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة فى مصر اليوم

يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول نفس المعدلات السائدة خلال طقس أمس، وتكون درجة الحرارة فى القاهرة العظمي 31ْ والصغرى 21ْ.

وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم العظمى 29ْ والصغرى 19ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى مدن مصر اليوم الثلاثاء 28-9-2021 وفق جدول هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

يتوقع أن يكون الطقس غدًا مطابقًا تمامًا لحالة الطقس اليوم ماعدا جنوب الصعيد فترتفع متوسطات درجات الحرارة بدرجة واحدة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والوجه البحري غدًا للعظمي والصغري على الترتيب 31ْ-21ْ.

ويتوقع أن تكون فى السواحل الشمالية 29-22، وفى جنوب سيناء ْ34-25ْ، وفى شمال الصعيد 32ْ-21ْ، وفى جنوب الصعيد 36ْ-24ْ.

حالة الطقس الأيام القادمة حتى الأحد 3-10-2021

تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس معتدلاً خلال تلك الفترة، ويكون مائلاً للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق المتجهة إلى الوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية وكذلك القاهرة الكبري.

تنشط الرياح على عدد من المناطق بما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة خصوصًا خلال ساعات الليل.

يمكن الاطلاع على درجات الحرارة فى منطقتك المتوقعة خلال الأيام القادمة من خلال الجدول التالي.