أخبار عاجلة

أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية -
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين» -
رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» -
محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة -
وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة منذ انطلاق الموجه 18 (صور) -
محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية لتقصيره في العمل -
لليوم الثالث على التوالي.. محافظة القاهرة تتابع الالتزام بمواعيد الغلق -
محمد صبحي يكشف عن مسرحية تجمعه بالفنانة الهام شاهين .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير

Print
تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورشتين للأطفال وهما العقد والربط والصباغة، وورشة إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور ماجد نجم بدور كليات الفنون في الجامعة في نشر ثقافة وتعليم الفنون وخاصةً للأطفال وتنشئتهم على تذوق الفن ووكيفية استثمار واستغلال الموارد والترشيد وعدم الاهدار، وخاصةً أن جامعة حلوان جامعة للفنون تمتلك العديد من الكوادر التي تستطيع تعليم الفنون بأساليب سلسة ومبسطة وسهلة الاستيعاب لدى الأطفال.

جاءت هذه الورش الفنية الصيفية لتدريب الأطفال على إعادة تدوير مخلفات الزجاجات البلاستيكية والاستفادة منها في عمل بعض المنتجات البسيطة، وكذلك تدريبهم على تقنية العقد والربط والصباغة لتجميل ملابسهم بطرق مبتكرة، بجانب نشر ثقافة اعادة التدوير والاستدامة وتجميل بعض المخلفات للاستفادة منها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»

سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في «سهرانين»

رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»

رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»

محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة

محافظ الفيوم: إزالة 358 حالة تعدي على أملاك الدولة

وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر

وزير السياحة والآثار يشيد بالمهندسة مي السعدي في تطوير كورنيش الأقصر