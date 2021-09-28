فارس المسرح العربي.. والمتمردة.. ضمن 11 إصدار لـ «القومي للمسرح» تعرف عليهم

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يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 14، عدد من الإصدارات والنشرات اليومية خلال فاعليات، والتي تصل إلى 11 إصدار ضمن فعالياته.

وتتضمنت الإصدارات المختلفة والتي تحمل أسما عدد من رواد المسرح، من بينها اسم الفنان الراحل عبدالله غيث والذي يأتي تحت عنوان «فارس المسرح العربي» تأليف الدكتور عمرو دوارة، وكذلك الفنان الكبير اشرف عبدالغفور، والذي قام بتأليف إصداره أحمد خميس.

وتحت اسم «المتمردة» يأتي إصدار خاص بالنجمة إلهام شاهين، وهو من تأليف الناقد جمال عبدالناصر، وكذلك الفنان الكبير فاروق فلوكس تحت عنوان «60 سنة فن وهندسة» وأعده الكاتب يسري حسان، بالإضافة إلى إصدار عن الكاتب الكبير بهيج إسماعيل تحت عنوان «الحلم والواقع ومسرح الحياة» للكاتب جرجس شكري.

وبعنوان «بناء مصري قديم» أعد الكاتب عبدالغني داود، إصدار خاص بالمخرج الكبير إميل جرجس، وكذلك عن الناقدة المسرحية آمال بكير إصدار للكاتب محمد بهجت بعنوان «60 عامًا في المسرح»، بالإضافة لإصدار خاص بالفنان الكبير سامي مغاوري، من تأليف محمد زعيمة.

كما يقدم المهرجان النشرة اليومية لتغطية فاعلياته، وهي نشرات يومية يرأس تحريرها إبراهيم الحسيني، وكذلك دليل المهرجان، من تأليف ماجدة عبدالعليم، والشهادات والندوات، من إعداد جرجس شكري.