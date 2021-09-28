٩٠ دقيقة متوسط التاخيرات في قطارات الاسكندرية / القاهرة

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أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات للقطارات على الخطوط الرئيسية اليوم الثلاثاء .

وقالت هيئة السكة الحديد متوسط تأخيرات القطارات على لاًخط القاهرة / الإسكندرية بلغ ٩٠ دقيقة.

وأرجعت السكة الحديد سبب التاخيرات انظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقدمت الهيية الاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.