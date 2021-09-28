الحكمة تعزز أعمال قطاع أدوية المحاقين في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على Custopharm

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تعلن "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة")، وهي مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، وإحدى أكبر موردي الأدوية الجنيسة القابلة للحقن في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أنها اتفقت على الاستحواذ على شركةCustopharm Inc. (“Custopharm”) من شركة Water Street Healthcare Partners (“Water Street”).

وستدفع "الحكمة" ثمناً نقدياً أولياً قدره 375 مليون دولار أمريكي على أساس استلام ملكيةCusotpharm خالية من الديون والنقد، بالإضافة إلى مبلغ إضافي يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي يُدفع فقط في حال تحقيق شروط تجارية معينة.

وتعدّ Custopharm شركة مختصة بالأدوية الجنيسة المعقمة القابلة للحقن، ومقرها الولايات المتحدة، وتضم محفظة منتجات مميزة قيد التسويق وأخرى قيد البحث والتطوير، وتقوم حالياً بتسويق منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ذراعها التجاري Leucadia Pharmaceuticals. ومنذ شراكتها مع Water Street في عام 2015، حصلت Custopharm على ثلاث عشرة موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منذ العام 2017، منها أربع موافقات لأدوية جنيسة تسوق لأول مرة، بما فيها منتج واحد مصنف كعلاج جنيس منافس وآخر فريد تم تسجيله ضمن البند 505(b)(2) كمستخدم دوائي جديد. يقع مقر Custopharm في كارلسباد، كاليفورنيا، ويعمل بها 39 موظفاً وموظفة.

النقاط الرئيسة والاستراتيجية وراء عملية الاستحواذ:

تُعدّ عملية الاستحواذ مكملة لمحفظة أدوية " الحكمة " المسوقة حالياً وتلك التي بمرحلة البحث والتطوير من خلال إضافة ثلاثة عشر منتجاً مسوقاً وعدد من المنتجات قيد التطوير.

" المسوقة حالياً وتلك التي بمرحلة البحث والتطوير من خلال إضافة ثلاثة عشر منتجاً مسوقاً وعدد من المنتجات قيد التطوير. تعزيز إمكانيات البحث والتطوير لدى "الحكمة" ، من خلال إضافة فريق علمي من ذوي الخبرة في مجال البحث والتطوير ولديه قدرات حاضرة على تطوير منتجات حقن متميزة قابلة للتسويق، بالإضافة إلى مختبر أبحاث وتطوير متطور في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

، من خلال إضافة فريق علمي من ذوي الخبرة في مجال البحث والتطوير ولديه قدرات حاضرة على تطوير منتجات حقن متميزة قابلة للتسويق، بالإضافة إلى مختبر أبحاث وتطوير متطور في كاليفورنيا، الولايات المتحدة. المحافظة على استمرارية "الحكمة" تقديم أدوية قابلة للتسجيل بقوة . حصلت Custopharm باستمرار على موافقات تنظيمية لمنتجات جديدة، منها أربع موافقات لأدوية جنيسة تسوق لأول مرة في سوق الدواء الأمريكي، تشملCalcitonin Salmon، وهو منتج مصنف كعلاج جنيس منافس تم إطلاقه أول مرة في أيار 2021.

تقديم أدوية قابلة للتسجيل بقوة . حصلت Custopharm باستمرار على موافقات تنظيمية لمنتجات جديدة، منها أربع موافقات لأدوية جنيسة تسوق لأول مرة في سوق الدواء الأمريكي، تشملCalcitonin Salmon، وهو منتج مصنف كعلاج جنيس منافس تم إطلاقه أول مرة في أيار 2021. تشكل منصة قوية للنمو المستقبلي "للحكمة"؛ إذ تعدّ Custopharm شركة متنامية وتتوقع لها "الحكمة" تحقيق إيرادات لعام 2021 تفوق 80 مليون دولار أمريكي، وتشكل عملية الاستحواذ ناتجاً إيجابياً لهامش أرباح التشغيل لقسم الأدوية القابلة للحقن في "الحكمة".

وبهذه المناسبة، علّق سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ "الحكمة" قائلاً: "يوفر هذا الاستحواذ لـ "الحكمة" فرصة هامة لتعزيز أعمالنا في قطاع أدوية المحاقين في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكبر، من خلال إضافة محفظة مميزة ومربحة وعدد من الأدوية التي يتم تطويرها حالياً لخلق فرص مستقبلية. تحتل Custopharm مركزاً مرموقاً في سوق المحاقين في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم فريقاً علمياً من الطراز الأول، كما تمتلك تاريخ تسجيلات ناجحة قوي. ويأتي هذا الاستحواذ مكملاً لأعمالنا الحالية، ويضيف إمكانات نمو متنوعة وعالية الجودة".

وبدوره، قال رياض المشلاوي، رئيس قطاع أدوية المحاقين في "الحكمة": "مع هذا الاستحواذ، سيكون لدى "الحكمة" محفظة أمريكية متنوعة تضم ما يقارب 130 دواءً قابلاً للحقن - بزيادة تقدر بأكثر من خمسة أضعاف على مدار العقد الماضي. ومن خلال هذه المحفظة الواسعة وعبر الجمع بين قدرات Custopharm القوية في البحث والتطوير وأثرنا التصنيعي الموسّع وعالي الجودة، سيكون لنا مكانة مميزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات والأطباء والمرضى بشكل أفضل. أتطلع قدماً نحو الترحيب بفريق Custopharm وLeucadia في "الحكمة"، بينما نواصل النمو وتعزيز أعمالنا في مجال أدوية المحاقين".

وأضاف وليام سي لاركنز، المدير التنفيذي لـ Cusotopharm وLeucadia: "سعيدون بأن نكون جزءاً من "الحكمة"، وهي قائد عالمي في الصناعة الداوئية ولديها ذات الهدف الذي يشاركنا الالتزام العميق ذاته لتوفير أدوية جنيسة للسوق والمرضى المحتاجين لها. لقد كانت Water Street شريكاً مميزاً بالعمل معنا لبناء محفظة من المنتجات الجنيسة المعقدة. ونتطلع قدماً لتعزيز نجاحاتنا السابقة بنجاحات جديدة".

شروط عملية الاستحواذ

تخضع العملية لموافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.