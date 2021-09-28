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«قومي المرأة» يواصل حملة طرق الأبواب في شمال سيناء

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«قومي المرأة» يواصل حملة طرق الأبواب في شمال سيناء «قومي المرأة» يواصل حملة طرق الأبواب في شمال سيناء

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يواصل المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء،حملة طرق الابواب: «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى تستمر حتى غدًا يوم ٢٩ سبتمبر الجارى.

وأكدت إحسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، على أهمية الأسرة في نشر وتعميم السلام، مشيرة إلى أن الأسرة هي التي تربى الجيل الذي يصنع السلام، وأهمية دور الأم في تربية أبنائها على القيم والأخلاق والولاء والانتماء وتقبل الآخر ونبذ العنف والتطرف ضد المرأة، ونشر شعار ( لا لختان الإناث ولا للزواج المبكر )، وذلك حرصا على صحة المرأة والسلامة النفسية لها ن فالمرأة هي أساس الأسرة، والأسرة نواة المجتمع، وأنه بالمرأة تتقدم الأمة وترتقى

أضافت انه خلال الحملة سيتم نقل رسائل متنوعة، والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على المناطق والقرى ذات الأولوية في مباردة السيد الرئيس: «حياة كريمة»، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية .

يأتى ذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب تحت عنوان: «المرأة المصرية صانعة السلام»، والتى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٧- ٢٩ سبتمبر الجارى .

المصرى اليوم

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