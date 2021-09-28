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"الأرصاد": عوالق ترابية على شمال وشرق ووسط المملكة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

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"الأرصاد": عوالق ترابية على شمال وشرق ووسط المملكة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة "الأرصاد": عوالق ترابية على شمال وشرق ووسط المملكة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة
يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

كذلك تكون الفرصة مهيّأة لتكوُّن خلايا من السحب الرعدية على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح على شمال البحر الأحمر ووسطه؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 15 - 3 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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