«زي النهارده».. وفاة الزعيم جمال عبدالناصر 28 سبتمبر 1970

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 15 يناير 1918وفى 18 شارع قنوات بحى باكوس الشعبى بالإسكندرية ولد الرئيس جمال عبدالناصر لأب نزح للإسكندرية من بنى مر كموظف في البريد، تنقل عبدالناصر في تعليمه الابتدائى بين روضة الأطفال بمحرم بك والمدرسة الابتدائية بالخطاطبة والنحاسين بالقاهرة ومدرسة العطارين بالإسكندرية، كما تنقل في تعليمه الثانوى بين مدرسة حلوان الثانوية ورأس التين بالإسكندرية ومدرسة النهضة بالظاهر، وحصل على الثانوية،وتقدم للمرة الثانية للكلية الحربية وتم قبوله فترك الحقوق وتخرج في 1938، والتحق بسلاح المشاة ونقل إلى منقباد،والتقى زكريا محيى الدين والسادات. وفى 1939 خدم في الخرطوم وجبل الأولياء،وقابل زكريا محيى الدين وعبدالحكيم عامر،وفى1941 نقل لكتيبة بريطانية تعسكر بالقرب من العلمين.أثناء تقدم رومل،وفى فبراير1943عين مدرساً بالكلية الحربية،ثم سافرللمشاركة بحرب فلسطين ،وجرح ونال نيشان النجمة العسكرية،وبعد رجوعه إلى القاهرة أدرك أن المعركة الحقيقية بمصر،حيث الإطاحة بأسرة محمدعلى في شخص الملك فاروق،وتألفت لجنة تنفيذية بقيادةجمال عبدالناصر وهى اللجنة التي أصبحت مجلس الثورة.

وكانت النية متجهة للقيام بالثورة في 1955،لكن الحوادث المتلاحقة بكرت بقيامها في 1952،خاصةبعد حدوث حريق القاهرة في 26 يناير1952واندلاع المظاهرات بالقاهرة احتجاجاً على مذبحة رجال البوليس بالإسماعيلية،ثم أزمة انتخابات نادى ضباط الجيش حيث نجح محمدنجيب مرشح الأحرار، وخسر حسين سرى عامر، مرشح الملك، فألغى الملك الانتخابات، فقرر عبدالناصر تقديم موعد الثورة إلى 23 يوليو 1952، ونجحت الثورة وقدم محمد نجيب كقائد للثورة، وفى 18 يونيو 1953 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وإسناد رئاسة الجمهورية إلى محمد نجيب، إلى جانب رئاسته الوزارة.

أما عبدالناصر فقد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ثم ترك منصب وزير الداخلية وفى فبراير 1954 استقال نجيب بعد خلافات بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة، وعين جمال عبدالناصر رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء.إلى أن أعفى نجيب وصار عبدالناصر رئيساً للجمهورية،وفى عهده تم تأميم قناة السويس ووقعت حرب 1956وحرب اليمن وقامت الوحدة وفشلت ووقعت نكسة 1967 وحرب الاستنزاف. وظل عبدالناصر رئيساً حتى وفاته «زي النهارده»في 28 سبتمبر 1970 ليتولى الرئاسة من بعده نائبه أنور السادات.