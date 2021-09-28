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«زي النهارده».. السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970

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«زي النهارده».. السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970 «زي النهارده».. السادات رئيسًا لمصر 28 سبتمبر 1970

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سيرة الرئيس الراحل السادات حافلة، ورد كثير منها في كتابه «البحث عن الذات»، ويمكن اختزالها في محطات موجزة، فهو مولود في 25 ديسمبر 1918، بقرية ميت أبوالكوم، بالمنوفية، وتخرج في الكلية الحربية 1938وفى 1941 اعتقل أثناء خدمته العسكرية،بسبب لقاءاته بعزيز المصرى، ذى الميول الألمانية ،وبعد خروجه اتصل ببعض الضباط الألمان في ،وعلم الإنجليز، فتم اعتقاله مجدداً في 1943، وهرب مع صديقه حسن عزت، وعمل أثناء هروبه عتالاً على سيارة نقل باسم الحاج محمد، وفى أواخر 1944 انتقل إلى أبوكبير وعمل فاعلاً في حفر ترعة، وبانتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط الأحكام العرفية، عاد إلى بيته وانضم للجمعية السرية التي اغتالت أمين عثمان، وزير المالية ورئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، واعتقل في سجن قرة ميدان، وبسقوط التهمة أفرج عنه، وفى 1949 انخرط في الأعمال الحرة مع صديقه حسن عزت، وفى 1950 عاد للجيش بمساعدة صديقه يوسف رشاد، طبيب الملك فاروق، وفى 1951 تكون تنظيم الضباط الأحرار وانضم إليه، وتلاحقت الأحداث فوقعت مجزرة الإسماعيلية في 25 يناير 1952،ثم حريق القاهرة مما عجل بثورة يوليو التي شارك فيها وفى 1953 تأسست جريدة الجمهورية وأسندت إليه إدارتها، ثم انتخب عضواً بالبرلمان لثلاث دورات، ثم رئيساً له لدورتين، وفى 1969 اختاره عبدالناصر نائباً له،وحين توفى عبدالناصر صارالسادات رئيساً لمصر«زي النهارده» في 28سبتمبر 1970، واستمر حكمه 11 عاماً انتهت باغتياله في 6 أكتوبر 1981.

المصرى اليوم

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