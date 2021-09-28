سيف زاهر يتلقى رسالة نارية من أبو جبل

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن الرسالة التي تلقاها من محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «بالأمس تحدثت عن أن أبوجبل، طلب من مسؤولي الزمالك المساواة ماليًا مع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأبيض».

وأضاف: «تلقيت مكالمة هاتفية من أبوجبل، في الساعات الماضية ونفي لي ما ذكرته في حلقة الأمس، وأكد أنه لم يطلب من إدارة الزمالك المساواة بعواد، وأنه لم يفرض أي شروط مالية، لكي يجدد تعاقده مع النادي، وعمره ما اتكلم في فلوس، وليس له علاقة بما يتقاضاه عواد».

وتابع: «أبوجبل، أكد أنه مستعد للتجديد للزمالك على بياض، ويترك التقييم لادارة النادي، عمري ما هيتشرط على نادي الزمالك».