ذاكرة الكتب .. فى ذكرى عبدالناصر .. هيكل يروى ردود الفعل بعد وفاة «الزعيم»

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تحل اليوم الذكرى 51 لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر الذى فارق الدنيا فى 28 سبتمبر 1970، وبهذه المناسبة نعرض لكم قراءة فى كتاب ألفه أقرب الأصدقاء إليه وذراعه اليمنى وسر أسراره طوال فترة حكمه.. إنه الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى غلبه الحزن وكان غير قادر على أن يكتب عن عبدالناصر شيئا بعد وفاته مباشرة ولكن جاء هذا الكتاب بعد محاولة إقناع الأستاذ هيكل بكتابته، وتحديدا من قبل صديقيه دنيس هملتون، رئيس التحرير العام لمجموعة صحف طومسون وبينها جريدة التايمز اليومية، والصنداى تايمز الأسبوعية، والثانى هو ساى سالزبيرجر، أحد رؤساء تحرير جريدة نيويورك تايمز،

حيث قال دنيس هاملتون لهيكل: لابد أن تكتب.. اكتب فى أى شىء يتصل بقصة حياته.. اكتب عن الصراع على الشرق الأوسط.. اكتب عن أزمة الشرق الأوسط.. لابد أن تكتب ولا تستطيع أن تعفى نفسك من هذه المهمة!.

ويقول هيكل عدت إلى مصر وخاطر الكتابة معى.. ولكن ماذا أكتب عن جمال عبدالناصر، وكيف؟

وطرأت لى فكرة الإطار العام لهذا الكتاب.

أننى لا أريد أن أكتب قصة جمال عبد الناصر كاملة.. ليس الآن.

ولا أريد كتابة قصة الصراع على الشرق الأوسط.. ليس الآن.

ولا أريد كتابة قصة أزمة الشرق الأوسط... ليس الآن

وهكذا وصلت إلى فكرة الإطار العام لهذا الكتاب عن طريق الاستبعاد وليس عن طريق الاختبار الأول.

والكتاب عن عبدالناصر وعمالقة عصره، الذين التقى معهم جميعا، بالاتفاق أو بالاختلاف، ونشأت عن لقائه بهم صداقات وصراعات تركت أثرها على العصر كله.

وفور النشر المسبق فى الصحافة لفصول من هذا الكتاب قدم الأستاذ هيكل اعتذار رجا فيه أن يحكم على الكتاب فى إطاره، فهو ليس قصة حياة عبد الناصر ولا قصة معركة بعينها ضمن معاركه، وأن لا يحكم عليه إجمالا من مجرد فصول اختيرت منه للنشر الصحفى لا تزيد نسبتها فيه على الخمس - فإن البعض فى العالم العربى لم يقبل هذا الاعتذار.

وصدر هذا الكتاب للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، عام 1971 بعنوان THE CAIRO DOCUMENTS، فى الذكرى الأولى لوفاة الرئيس جمال عبدالناصر، حيث كان حريصا على أن تنشر فصول الكتاب فى الذكرى الأولى لوفاة عبدالناصر. ونشرت فصول منه بشكل منفصل فى الصحف الأجنبية، وقام بترجمته إلى العربية قسم الترجمة بجريدة «النهار» اللبنانية فى 488 صفحة، ويحتوى على 12 فصلا، وهو يعد أول كتاب باللغة الإنجليزية لمؤلفه، وأعيدت ترجمته إلى 21 لغة بينها الفرنسية والإيطالية والإسبانية واليابانية والألمانية والسويدية والأردية والهندية والصربية والبرتغالية.

ويعتبر الكتاب الأول للأستاذ محمد حسنين هيكل باللغة الإنجليزية، كما أنه الأول فى عصر الرئيس أنور السادات، وأيضا الكتاب التاسع ضمن مؤلفات الأستاذ.

ويذكر هيكل فى بداية كتابه ظروف وفاة عبدالناصر فى أيامه الأخيرة وردود الأفعال على وفاته، حيث سرى النبأ كعاصفة برق ورعد، وزلزال يهز البحر الأبيض ـ قلب الدنيا وبؤرة التاريخ ـ من أعماق الأعماق إلى ذرى الأمواج العالية، فى شــرق البحر الأبـيـض فى تل أبيب ـ كان النبأ أخـطـر مـن أن يـصـدق للوهلة الأولــى، وقالت جولدا مائير رئيسة وزراء إســرائــيــل: «مــن الـــذى أطلق هــذه النكتة الـسـخـيـفـة؟»، ثـم تأكد النبأ، وخرجت جولدا مائير تشارك شعب إسرائيل فرحته بالخلاص من أعدى أعداء إسرائيل، وأصدر موشى ديان أمره إلى القوات المعدة للتدخل الإسرائيلى الأمريكى أن تتفرق. وفــى شـمـال البحر الأبـيـض، كان الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون قـــد صـعـد لــتــوه إلــــى ظـهـر حـامـلـة الــطــائــرات ســـاراتـــوجـــا.

ثــم توجه إلـى كابينة القيادة التى سيحل بها أثـنـاء مـنـاورات الأسـطـول الأمريكى السادس، التى كان الهدف منها أن يسمع جمال عبد الناصر فى القاهرة، صوت مدافعه، ودخل عليه مساعده هالدمان بالنبأ، وذهـل نيكسون، ثم كـان قوله بعد قليل: «لا داعـى الآن لهذه المناورة كلها»، وصمتت قعقعة السلاح على قطع الأسطول الأمريكى السادس، وطأطأت المدافع رءوسها للحدث الخطير الـذى يتعدى بآثاره كل الحدود، وران على البحر الأبيض ـ قلب الدنيا وبـؤرة التاريخ ـ سكوت كسيف، وهــدأت العواصف وارتمـت الأمواج على الشواطئ وقد استنفدت كل قواها، وكان جمال عبد الناصر فـى حـيـاتـه أكـبـر مـن الحــيــاة، وكـان جمال عبد الناصر بعد رحيله أكبر من الموت!.

ويحوى الكتاب 12 فصلا ذكر فيها سردا لوقائع وأحداث جرت خلال لقاءات الرئيس عبدالناصر ببعض زعماء ورؤساء العالم خلال فترة حكمه وعنون هذه اللقاءات فى فصول هى:

1 - عبد الناصر الرجل.. والظرف التاريخى.

2 - عبدالناصر وجون فوستر دالاس دالاس سياسة حافة الهاوية.

3 - عبد الناصر وإيدن الطريق إلى السويس.

4 - عبد الناصر وخروشوف طريق القاهرة - موسكو.

5 - عبد الناصر وهمرشولد الكتاب والسيف.

6 - عبد الناصر وكينيدى الآفاق الضائعة.

7 - عبدالناصر وجونسون راعى البقر من تكساس.

8 - عبد الناصر وتيتو نحن ضمير العالم.

9 - عبد الناصر ونهرو روح الشرق.

10 - عبد الناصر وشوين لاى الشرق والغرب.

11 - عبدالناصر وإيرهارد صدام فى الظلام!

12 - عبدالناصر وجيفارا الحلم... والثورة..