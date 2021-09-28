★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة.

■ وضمن هذه القائمة كتاب «السر» لـ روندا بايرن وهو من الكتب الأكثر رواجًا فى الوطن العربى وقد صدر لأول مرة خلال عام 2012، ثم ظهرت نسخة طبعته الأحدث فى عام 2018، عن مكتبة جرير. يضم الكتاب الكثير من الحكم والأقوال المأثورة التى تعزز من قدر الثقة بالنفس وإدراك الذات، وغيره من المفاهيم المحفزة لتحقيق الأهداف والوصول لما يطمح إليه البشر، والذى يأتى منهم التعريف بقوة قانون الجذب.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا كتاب المتخفى الحيوات السرية للدماغ لـ ديفيد إيجلمان والذى كان من الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020. والكتاب ترجمة حمزة بن قبلان المزينى، وقد صدر لأول مرة فى عام 2011 ثم توالت طبعات حديثة منه خلال العامين المتتاليين، عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع. تصدر هذا الكتاب اهتمام الكثيرين عالميًا، حتى إنه ترجم بأكثر من عشرين لغة حول العالم؛ حيث يكشف محتواه عن مدى دقة البحث العلمى فى خدمة البشرية؛ من خلال تحليل سلوكهم وتصرفاتهم وتقديم تفسيرات حول كيفية تكيف العقل مع رغبات الذات وتناقضاتها.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا رواية قواعد العشق الأربعون لـ أليف شافاك، والتى تعد من الكتب الأكثر مبيعًا على مدى أعوام حتى عام 2020، وقد صدرت هذه الرواية لأول مرة خلال عام 2009، ومن ثم توالت عدة طبعات ورقية أخرى، والتى يأتى أحدثها من ترجمة محمد درويش فى عام 2015، عن دار الآداب للنشر. تدور أحداث الرواية حول شخصية أربعينية تدعى «إيلاّ»، والتى تتغير حياتها بدرجة كبيرة، بعد اطلاعها على النقاشات التى دارت بين شمس التبريز وجلال الدين الرومى، لتجد نفسها مسحورة بجمال عالم يملؤه نسمات الصوفية والنقاء والمحبة الخالصة.