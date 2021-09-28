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قراءة الكتب عادة لابد من اكتسابها عن طريق القدوة منذ الأسابيع الأولى فى حياة الطفل، وذلك عن طريق قيام الراشدين المحيطين بالطفل بتقديم الكتب للأطفال، وقراءتها لهم، ثم مطالعتها معهم، والاستماع إليهم وهم يقرأون، وإذا لم نبدأ فى تقديم القدوة للأطفال فى حب الكتاب واحترامه منذ طفولتهم المبكرة، فسيكون من الصعب اكتساب عادة القراءة عندما يتقدم بهم العمر، ومن هنا كان اهتمام مؤسسة «دار المعارف» - منذ تأسيسها فى 1890 - ضروريا بكتاب الطفل، الذى يناسب مراحل العمر المختلفة، حتى ينشأ الطفل محبا للكتاب، ثم مقبلا على القراءة عندما يتعلمها.

غلاف الكتاب

من هنا فكرت «دار المعارف» فى إصدار سلسلة «المكتبة الخضراء للأطفال» بدءًا من الأربعينيات فى القرن الماضى، لتكون بمنزلة جنة أطفال الوطن العربى فى عوالم القراءة، والأعلى توزيعًا بين كتب الأطفال فى العالم العربى، إذ يجدون فيها ما يناسب خيالهم ويساير أرواحهم وتطلعاتهم، فى إطار من التعبير الجيد والحروف المشكولة،‏ واختارت الدار من بدايتها أن تكون هذه السلسلة مصحوبة بلوحات تقدم معادلا تعبيريا جماليا لقيمة أدب الطفل العالمى‏، لتعكس هذه السلسلة ثقافة الجيل الذى تربى عليها، واستطاع هذا الجيل من خلالها أن يحلق بخياله بمساعدتها، ولعل أهميتها تكمن فى كونها رسمت فكر جيل، لتكون هذه السلسلة خير هدية للأطفال، لما تمثله من تحفة أدبية وفنية فذة. وإذا كانت «المكتبة الخضراء للأطفال» قد بدأت بتقديم روائع كلاسيكيات الأدب العالمى للأطفال، بريشة رسامين أجانب، فقد كان لابد أن تتطور مع يقظة الوعى العربى، ومع ظهور أجيال موهوبة متميزة فى مجالى الكتابة والرسم للأطفال، فتقدم أدبًا يتفاعل مع واقع واهتمامات الطفل العربى، فأصبحت إصداراتها تضم، بجوار مؤلفات رائد أدب الطفل يعقوب الشارونى، إبداعات لأحمد نجيب وعبدالتواب يوسف ولينا كيلانى وغيرهم من رواد أدب الطفل العربى، ورسوما لكبار الرسامين مثل جمال قطب وهانى المصرى وأحمد عبدالنعيم وعبدالرحمن نور الدين وعادل البطراوى ونسيم وصلاح بيصار وعبدالرحمن بكر، وغيرهم من كبار الفنانين، وتتناول موضوعات وقضايا العصر، عن طريق الفن (وليس على حساب الفن)، مثل المحافظة على البيئة، والتنمية، وكنوز البيئة الصحراوية، والحق فى التعبير، والقدرة على الاختيار، والانتماء، والتوازن بين الفرد والسلطة، وتنمية الإبداع، والتعليم وعلى وجه خاص تعليم الفتاة، ومقاومة الفساد، وانتصارات الإنسان المصرى والعربى فى مواجهة التسلط الخارجى وأطماعه.

غلاف الكتاب

وقد أعيدت طباعة عدد كبير من كتب «المكتبة الخضراء للأطفال» التى وصلت إلى 83 عددًا لطبعات تفوق الثلاثين طبعة، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد من قراء مختلف الأجيال على هذه السلسلة الرائدة فى مجال كتب الأطفال العربية.

غلاف الكتاب

وعن هذه السلسلة وتطورها، يقول سعيد عبده مصطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين: لقد ظلت دار المعارف منذ النصف الأول من القرن العشرين، دار النشر العربية الرائدة فى مجال نشر كتب ومجلات الأطفال، وانطلقت - بجدية وفهم وتصميم - بهذا المجال الحيوى والمهم إلى آفاق العالمية، متعاونة فى ذلك مع رواد الكتابة والرسم للأطفال، فحققت التفاف أطفال وناشئة الوطن العربى حول ما تقدمه لهم من إبداع أدبى وفنى وثقافة علمية. واضعة بذلك الأسس السليمة الراسخة لنشر كتاب الطفل المتميز، فى مصر والعالم العربى كله، وعليه ظلت دار المعارف المدرسة الأولى فى حقل فنون ورسوم كتاب الطفل، وهى صاحبة فضل كبير فى نهضة وتطور ثقافة الطفل العربى، خصوصا أن هذه السلسلة من أكثر سلاسل الأطفال توزيعًا فى مختلف البلدان العربية كما أنها من القصص الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى مكتبات ودروس القراءة بالدول العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

سعيد عبده

أما عن أصحاب ريادة هذه السلسلة، فيقول عبده: يُعد الأساتذة محمد عطية الإبراشى، عادل الغضبان، وعبد الله الكبير من رواد تأليف وتحرير تلك السلسلة الذين أثروا محتواها، فقدموا أعمالا عالمية خالدة بنكهة عربية مثل: البجعات المتوحشات، عروس البحر، وعقلة الأصبع، وسندريلا، وأليس فى بلاد العجائب، وغيرها من القصص المبسطة، ونشرت هذه الأعمال بريشة فنانين عالميين كبار بدءًا من الفنانة السويسرية أستيلا يونكز، وحسين بيكار، ويوسف فرنسيس، ومصطفى حسين، ومحمد طاهر التهامى، وغيرهم من الرسامين الذين لم يكن يتم كتابة أسمائهم على أعمالهم.

ويضيف: تغيرت سياسة السلسلة بعد رحيل الرواد وتحولت من الأدب العالمى إلى الأدب العربى والمصرى، وشارك فى كتابتها كبار كتاب الأطفال فى العصر الحديث بقيادة يعقوب الشارونى وأحمد نجيب وعبدالتواب يوسف، لتستمر السلسلة فى توزيعها الكبير انطلاقًا من تاريخها العريض واستمرارًا لمسيرتها المتميزة، فاستطاعت وبجدارة أن تُربى جيلا كاملا عليها، فكنا ننتظر أن ننهى قصة منها حتى نبدأ بأخرى، فهى تجمع كل العناصر التى تمتعنا ونحن صغار وكبار.

تطوير وتحديث كامل

وعلى الرغم مما قدمته «المكتبة الخضراء للأطفال» من موضوعات متميزة ومتنوعة، إلا أن الأستاذ سعيد عبده قد أشار إلى أن «دار المعارف» قد دأبت على إحداث تطوير وتحديث كامل لمحتوى وشكل وإخراج قصص السلسلة منذ خمس سنوات، حيث عملت على تنقيتها من أية ألفاظ أو معان أو رسوم (تحض على العنف أو الأخلاق غير الحميدة) قد يتم تفسيرها بشكل سلبى يؤثر على ثقافة الأجيال المعاصرة، وهى المراجعة والتحديث الذى شارك فيه قامات من المختصين فى أدب الطفل وتحت قيادة رائد أدب الطفل يعقوب الشارونى.

دراسات بحثية

وقد كان لسلسلة «المكتبة الخضراء للأطفال» رصيد إضافى فى التقدير العلمى والأكاديمى، حيث كانت موضوعًا أساسيًا للرسائل الأكاديمية، ومن هذه الرسائل، رسالة تحت عنوان «مقارنة بين القيم التربوية فى قصص وروايات رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى، وقصص الكاتب الصينى تجنغ يوان تجيا» للباحثة الصينية «ما لين ليان» الحاصلة بها على درجة الماجستير بامتياز باللغة العربية فى كلية الألسن – جامعة القاهرة، وقد تناولت الدراسة ست روايات للشارونى وكلها ضمن سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال، وهى: «الأعمى وكنز الصحراء»، «حسناء والثعبان الملكى»، «طيور الأحلام»، «مفاجأة الحفل الأخير»، «دنانير لبلبة»، و«الشاطر محظوظ».

كما حازت الباحثة المصرية «سماح عبدالعزيز» فى 20 ديسمبر 2018 على درجة الماجستير بامتياز فى كلية الآداب – جامعة دمنهور، وذلك تحت عنوان (المكتبة الخضراء كنموذج لقصص الأطفال فى الأدب العربى الحديث)، وقد تناولت الدراسة كافة أعمال سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال منذ صدورها وحتى العدد الثمانين منها.

ومن أشهر عناوين هذه السلسلة: أطفال الغابة، سندريلا، السلطان المسحور، القداحة العجيبة، البجعات المتوحشات، الأميرة الحسناء، الرفيق المجهول، الأميرة والثعبان، الملك عادل، البلبل، الأنف العجيب، الجميلة النائمة، عروس البحر، عقلة الأصبع، الأخوات الثلاث، البنت والأسد، المغامر الجرىء، قصير الذيل، الليمون العجيب، فى جزيرة النور، الفأرة البيضاء، جبل العجائب، أليس فى بلاد العجائب، الراعى الشجاع، الصياد الماهر، الكرة الذهبية، الشاطر محظوظ، الحصان الطيار فى بلاد الأسرار، أميرة القصر الذهبى، دنانير لبلبة، نهر الذهب، خاتم السلطان، المرآة السحرية، بنات الصياد، الوزير الحكيم، سر اللحية البيضاء، سر الشعر الأسود، القدم الذهبية، الرحلة العجيبة لعروس النيل، سر العلبة الذهبية، التاج المسحور، عفاريت نص الليل، النجم الكبير، مملكة العدل، الصياد المسكين والمارد اللعين، بدر البدور والحصان المسحور، مغامرة زهرة مع الشجرة، أميرة فى بلاد الأقزام، الطبلة المسحورة، حلم من دخان، بلاد النهر، حسناء والثعبان الملكى، تائه فى القناة، سلطان ليوم واحد، ضوء النهار والملك زنكار، الجزيرة المهجورة، طيور الأحلام، الصياد ودينار السلطان، ثروة تحت الأرض، الأميرة المخطوفة، الهدهد يمتلك تاجاً، الكسلان وتاج السلطان، الماسة الزرقاء، الأعمى وكنز الصحراء، كنز جزيرة عروس البحر، البطل الصغير، الأحلام الذهبية، سر الشمعدان، أحلام وأميرات، أميرة البحيرة، حكاية نعيم ونعمة، البستان المسحور، الباحثة عن الكنز، الماكر والوحش، مغامرة فوق السد، مفاجأة الحفل الأخير، الواحة المفقودة، من يفوز بسمارة؟، سر الاختفاء العجيب، كنز بيت الأسرار، الخادم الأمين وثعبان السعادة، شملول المهرج البهلول، أغلى من الذهب.