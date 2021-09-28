أخبار عاجلة

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو -
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات.. صلاح يتصدر -
حجازى الأفضل فى الجولة السابعة بالدورى السعودى -
تقييم مذهل للملك محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي -
لافروف: نسعى لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين روسيا ومصر -
«فيروس X».. الصين تحذر من وباء جديد يغزو العالم في المستقبل -
«مصايف الإسكندرية» تشن حملات مفاجئة على 34 منشأة بـ3 أحياء (صور) -
طبيب الأهلي يقضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي -
٤٦٠٠ جنيها سعر قنطار القطن في مزاد أبو الأخضر بالزقازيق -
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أيمن عبدالعزيز: بن شرقي «ملوش بديل».. ولن يلعب للأهلي

Print
أيمن عبدالعزيز: بن شرقي «ملوش بديل».. ولن يلعب للأهلي أيمن عبدالعزيز: بن شرقي «ملوش بديل».. ولن يلعب للأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى أيمن عبدالعزيز، نجم السابق، أنه في حال رحيل المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن النادي الأبيض، سيؤثر بالسلب على أداء الفريق.

وقال أيمن عبدالعزيز، في ترصيحات تلفزيونية: «في حال رحيل بن شرقي، عن الزمالك سوف يؤثر بالسلب على الفريق»، مضيفًا :«بن شرقي، ليس له بديل في الزمالك، ولا يستطيع أي لاعب تعويض رحيله».

وعن موقف اللاعب من الانتقال للأهلي قال: «أعتقد أن اللاعب المغربي من الصعب الانتقال للأهلي، ففي حال رحيله عن الزمالك سينتقل إلى أي من الدوريات الخليجية، من أجل الحصول على مقابل مالي كبير».

وأضاف: «الزمالك يدفع للاعبين الأجانب مبالغ أكبر من الأهلي، لذلك سيكون من الصعب على النادي الأهلي التعاقد مع بن شرقي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

على طريقة الزمالك .. جماهير ليفربول تدعو للتبرع لتجديد عقد محمد صلاح

على طريقة الزمالك .. جماهير ليفربول تدعو للتبرع لتجديد عقد محمد صلاح

مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»

مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»

يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك: قوام الفريق يمثل منتخب مصر.. وهدفنا الفوز على برشلونة في مونديال الأندية