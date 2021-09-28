أيمن عبدالعزيز: بن شرقي «ملوش بديل».. ولن يلعب للأهلي

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يرى أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، أنه في حال رحيل المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن النادي الأبيض، سيؤثر بالسلب على أداء الفريق.

وقال أيمن عبدالعزيز، في ترصيحات تلفزيونية: «في حال رحيل بن شرقي، عن الزمالك سوف يؤثر بالسلب على الفريق»، مضيفًا :«بن شرقي، ليس له بديل في الزمالك، ولا يستطيع أي لاعب تعويض رحيله».

وعن موقف اللاعب من الانتقال للأهلي قال: «أعتقد أن اللاعب المغربي من الصعب الانتقال للأهلي، ففي حال رحيله عن الزمالك سينتقل إلى أي من الدوريات الخليجية، من أجل الحصول على مقابل مالي كبير».

وأضاف: «الزمالك يدفع للاعبين الأجانب مبالغ أكبر من الأهلي، لذلك سيكون من الصعب على النادي الأهلي التعاقد مع بن شرقي».